Em entrevista à CNN Portugal, Maria da Graça Carvalho revelou que há geradores a caminho das 20 freguesias que ainda não os têm, sendo que apesar dos geradores chegarem na quarta-feira, não quer dizer que as zonas fiquem imediatamente com energia.

“Às 20h temos 85 mil clientes da E-REDES sem eletricidade. Começámos com um milhão e dez mil, a E-REDES prometeu-nos que ao fim de cinco dias tinha entre 80% a 85% e cumpriu essa parte”, referiu Maria da Graça Carvalho, que falou numa tempestade de uma “gravidade extrema”.

“Não há registos em Portugal de uma intempérie como a que tivemos agora”, vincou, lembrando que foram registadas rajadas com 210 quilómetros por hora durante a passagem da depressão Kristin.

A ministra do Ambiente e da Energia admitiu mesmo que grande parte da rede portuguesa não estava preparada para uma tempestade deste género.

“As redes elétricas não estavam preparadas para estas intempéries”, disse, justificando que o sul da Europa não costuma passar por situações semelhantes à que aconteceu na madrugada de quarta-feira.

E é nesse sentido que Maria da Graça Carvalho defende que se modifique grande parte do abastecimento de energia, que poderá passar a ser feito de forma subterrânea em algumas das zonas atingidas.

