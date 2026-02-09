Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o Comando Distrital de Leiria da Polícia de Segurança Pública (PSP), a vítima mortal tinha 37 anos e o trabalhador ferido, cujo estado de saúde ainda não foi confirmado, 40 anos.

Fontes da PSP indicaram que o homem que faleceu terá morrido eletrocutado. Ambos trabalhavam para a empresa Canas, prestando serviços à E-Redes, operadora da rede de distribuição de energia elétrica em Portugal continental, encarregada de reparar as estruturas elétricas danificadas pelas intempéries.

Em comunicado, a E-Redes confirmou que as vítimas são funcionários da empresa subcontratada e que o acidente ocorreu enquanto trabalhavam no restabelecimento da rede elétrica. O ferido recebeu assistência imediata e foi transportado para o hospital, enquanto as autoridades investigam as circunstâncias exatas do acidente.

Entretanto, numa informação enviada à agência Lusa, a E-Redes referiu que "lamenta profundamente o registo de uma vítima fatal e de um ferido, ao serviço de um dos seus parceiros, no contexto de trabalhos de reposição da rede na sequência das depressões que têm afetado Portugal continental".

"A empresa desencadeou prontamente uma investigação para apurar as causas deste acidente e manterá total transparência, colaboração e solidariedade com os envolvidos", declarou a principal operadora da rede de distribuição de energia elétrica em Portugal Continental das redes de alta, média e baixa tensão.

