De acordo com a mesma fonte, o abalo teve uma profundidade de cerca de 73 quilómetros e foi sentido em vários edifícios na capital, Taipé, causando apreensão entre a população. Até ao momento, não há registo oficial de vítimas mortais.

A Agência Nacional de Bombeiros indicou que a avaliação dos danos provocados pelo sismo estava ainda a decorrer, não tendo sido divulgados detalhes sobre eventuais estragos em infraestruturas ou habitações.

Este foi o segundo sismo registado em Taiwan num curto espaço de tempo. No passado dia 21 de dezembro, um tremor de magnitude 6,0 atingiu o condado de Chiayi, no sul da ilha, ferindo pelo menos 27 pessoas e provocando o colapso de tetos de várias casas, segundo as autoridades locais. O incidente foi então noticiado pela agência France-Presse (AFP).

Taiwan situa-se numa zona de elevada atividade sísmica, próxima da junção de duas placas tectónicas, o que torna frequentes os abalos de terra. Em 2016, um terramoto no sul da ilha causou mais de uma centena de mortos, enquanto um sismo de magnitude 7,3 em 1999 provocou mais de 2.000 vítimas mortais.

