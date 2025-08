Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O abalo deu-se pelas 16h41 (hora local, 17h41 no continente) e foi registado nas estações da Rede Sísmica do Arquipélago dos Açores na Região de Falha da Glória, uma seção da Zona de Fratura Açores-Gibraltar, uma extensa falha geológica no Oceano Atlântico que marca o limite entre as placas tectónicas da África e da Eurásia.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

O epicentro localizou-se a cerca de 90 km a Este dos Ilhéus das Formigas (S. Miguel), diz o IPMA. "Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais foi sentido com intensidade máxima III/IV

(escala de Mercalli modificada) nas freguesias de Fajã de Baixo, Ponta Delgada (São Pedro) e Vila Franca do Campo (São Pedro) [São Miguel]", referem.

"Foi ainda sentido com menor intensidade nas freguesias de Fajã de Cima e Feteiras [São Miguel]", acrescentam.

Se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados, diz o instituto.