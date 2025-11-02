As autoridades afirmam que a descrição e a categorização online das bonecas "tornam difícil duvidar da natureza de pornografia infantil do conteúdo".

Posteriormente, a SHEIN revelou à BBC que "os produtos em questão foram imediatamente retirados do site assim que tivemos conhecimento destes graves problemas".

A empresa afirmou que a sua equipa está a "investigar como é que estes anúncios contornaram as nossas medidas de triagem".

A notícia surge poucos dias antes da abertura da primeira loja física permanente da SHEIN no mundo, mais concretamente em Paris.