António José Seguro já ultrapassou a marca dos 3 milhões de votos na segunda volta das presidenciais, estabelecendo um recorde histórico para uma primeira eleição.

Pelas 21h15 deste domingo, o candidato somava 3.077.845 votos, superando as vitórias de Marcelo Rebelo de Sousa em 2016 e 2021, de Cavaco Silva em 2006 e 2011, e de Jorge Sampaio em 1996 e 2001.

Com este resultado, Seguro entra para o pódio das maiores votações de sempre: só Ramalho Eanes na reeleição de 1980 (3.262.520 votos) e Mário Soares na reeleição de 1991 (3.459.521 votos) mantêm números superiores.