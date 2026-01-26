Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Numa nota enviada à Lusa, citada pela RTP Notícias, Cavaco Silva, que na primeira volta apoiou Luís Marques Mendes, recorda a influência política de Francisco Sá Carneiro, de quem foi ministro, sublinhando a sua identidade como “social-democrata e estudioso da social-democracia moderna”. É nesse enquadramento que deixa clara a opção de voto.

“Os portugueses podem, portanto, inferir com facilidade e sem margem para dúvidas em quem votarei na segunda volta das eleições presidenciais de 8 de fevereiro”, afirma.

O antigo chefe de Estado e ex-primeiro-ministro cita ainda palavras que escreveu num dos seus livros sobre António José Seguro, candidato que irá defrontar André Ventura na segunda volta. “Sempre vi em António José Seguro, com quem mantive dezenas de contatos, uma pessoa honesta e educada, qualidades de um político que muito continuo a valorizar”, refere.

Cavaco Silva sublinha a importância destas eleições para o futuro do país, reiterando uma posição que já havia assumido após a primeira volta. “Num tempo de tantas incertezas e de graves ameaças, Portugal precisa de um Presidente da República de bom senso e credível na cena internacional, que contribua para a defesa dos interesses nacionais”, conclui.