Em entrevista à RTP Notícias, António Costa escusou-se a mencionar diretamente o nome de António José Seguro, mas deixou claro que manterá a mesma escolha feita na primeira votação. "Seria o que faltava não votar num candidato da área democrática. Aliás, tenho a vida muito facilitada nesta segunda volta, visto que tenho a felicidade de poder repetir o mesmo voto que fiz na primeira volta", declarou.

Questionado pela jornalista sobre se esse voto será novamente em António José Seguro, Costa respondeu apenas: "Isso não posso dizer", invocando o dever de neutralidade associado ao cargo que ocupa enquanto presidente do Conselho Europeu.

António Costa frisou ainda que não intervém na política interna dos Estados-membros da União Europeia, reiterando que o seu papel se limita ao exercício do direito de voto. "Eu não intervenho na política nacional. Voto, votei e vou votar outra vez na segunda volta e, naturalmente, o presidente do Conselho Europeu felicitará o Presidente eleito pelos portugueses no dia 8 de fevereiro", afirmou.

A segunda volta das eleições presidenciais está marcada para 8 de fevereiro e será disputada entre António José Seguro, apoiado pelo Partido Socialista, e André Ventura, líder do Chega. Na primeira volta, realizada no domingo, Seguro obteve 31% dos votos, enquanto Ventura alcançou 23%.