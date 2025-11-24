Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Houve uma grande abertura da parte do vereador”, que vai “agilizar os processos rapidamente relativamente a fardamentos” e “vai também estudar todos os protocolos que o regimento tem neste momento e com outras entidades para verificar efetivamente o que é que está a acontecer sob os vários protocolos e as contrapartidas”, afirmou o presidente do Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais (SNBP), Sérgio Carvalho, após a reunião com o vereador da Câmara de Lisboa Rodrigo Mello Gonçalves.

A paralisação incide sobre serviços de prevenção e vistorias, limpezas de pavimento, entre outros que não coloquem em causa o socorro.

Entre os motivos que levam os sapadores à greve estão a falta de equipamentos de proteção individual, “escassez de efetivos e viaturas sem guarnição e algumas viaturas sem equipamento específico há vários anos”, além de instalações com “condições de habitabilidade inadequadas”.

Face a estas garantias do executivo, liderado por Carlos Moedas, o presidente do sindicato disse estarem reunidas as condições para os Sapadores suspenderem a greve, que teve início no dia 17 deste mês.

Sérgio Carvalho ressalvou que a suspensão da greve será formalizada após comunicação às entidades competentes, assegurando que o socorro à população “nunca esteve em causa”.

O presidente do SNBP adiantou ainda que o conselho geral vai reunir na terça-feira para decidir sobre uma eventual participação na greve geral de 11 de dezembro.

