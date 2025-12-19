Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Natural de Torres Novas, no distrito de Santarém, Cláudio Manuel Neves Valente, 48 anos, é o suspeito de uma série de crimes violentos nos Estados Unidos, incluindo o homicídio do físico português Nuno Loureiro e um tiroteio na Universidade de Brown, em Rhode Island, que originou a morte de outras duas pessoas.

Segundo as autoridades norte‑americanas, a última residência conhecida de Cláudio Valente situava-se em Boston, depois de ter vivido também em Miami. Frequentou a Universidade de Brown entre 2000 e 2001 e em 2017 mudou-se definitivamente para os Estados Unidos após obter um green card através de um programa de lotaria de vistos, de acordo com a Secretária de Segurança Interna, Kristi Noem.

Durante o tempo em que viveu nos Estados Unidos, Cláudio Valente manteve algum contacto com o meio académico, embora não haja registos de carreira científica ou profissional relevante, tendo frequentou física na Universidade de Brown, mas não concluiu o curso.

De acordo com as autoridades, conhecia Nuno Loureiro desde Portugal, concretamente dos tempos universitários em Lisboa, do Instituto Superior Técnico, embora a natureza exata da relação entre ambos não tenha sido esclarecida publicamente.

Investigação e contexto dos crimes

O primeiro incidente ocorreu na Universidade de Brown, resultando na morte de duas estudantes e ferimentos em várias outras pessoas. Dois dias depois, Nuno Loureiro foi assassinado à porta da sua residência em Brookline, Massachusetts.

As autoridades conseguiram ligar os dois crimes através de vídeos de vigilância, registos financeiros e informações sobre o veículo utilizado. Até ao momento, contudo, não foram confirmadas motivações claras para os ataques.

Após os ataques, Cláudio Valente foi encontrado com uma ferida de bala auto-infligida, indicando ter-se suicidado antes da detenção pelas autoridades.

"Pouco antes das 21h desta quinta-feira, a equipa SWAT do FBI executou mandados de busca autorizados pelo tribunal numa instalação de armazenamento em Salem, New Hampshire", revelou o agente especial do FBI responsável, Ted Docks.

"Foi neste local que as autoridades localizaram Cláudio Neves Valente, o indivíduo considerado responsável pelo tiroteio na Universidade de Brown", salientou.

Apesar de Cláudio Valente ter sido encontrado morto, Docks sublinhou que o trabalho dos investigadores ainda não terminou.

“Há muitas questões que precisam de ser respondidas. Existe uma grande quantidade de provas que necessita de ser analisada e, mais importante, as vítimas e as suas famílias merecem cuidado e atenção especiais”, acrescentou o agente do FBI.

