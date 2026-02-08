Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Parabéns a António José Seguro pela esmagadora vitória contra André Ventura e eleição!", escreveu a líder do PAN nas redes sociais.

Segundo Inês de Sousa Real, "os portugueses deixam claro: estão ao lado dos valores democráticos e não de uma agenda populista retrógrada".

No final da publicação, a líder do PAN deixou ainda um recado ao primeiro-ministro: "Que Montenegro saiba ler os resultados e deixar de normalizar o Chega e a sua agenda".

