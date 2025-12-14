Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O atirador que matou duas pessoas na Universidade de Brown, nos EUA, continua a monte. Para o campus de Providence, foram destacados 400 agentes das forças da autoridade. O FBI e a polícia de Providence criaram uma linha telefónica para receber informações sobre o atirador e foi também divulgado um vídeo do suspeito.

As autoridades creem que se trata de um homem, com certa de 30 anos. Uma pessoa tinha sido detida, mas acabou por ser libertada, com a presidente da Universidade a afirmar que “apesar de o Departamento de Segurança Pública ter sido informado a certo ponto de que havia um indivíduo sob custódia policial, determinou-se que essa pessoa não era o suspeito depois de ser questionado. Por isso, pedimos a todos os membros da nossa comunidade que se mantenham vigilantes”, disse Christina Paxton.

Entre os nove feridos que foram transportados para o hospital, só um, que foi atingido por fragmentos de bala, teve alta. Paxton lamentou o “dia profundamente trágico para Brown, as nossas famílias e a nossa comunidade”.

O atirador escapou depois de ter atirado sobre estudantes numa sala de aulas no edifício de engenharia da faculdade, quando as portas exteriores tinham sido destrancadas e estavam a ocorrer exames. Ainda não se sabe porque foi atingida uma sala em particular.

