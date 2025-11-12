Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Ryanair aboliu, esta quarta-feira, os cartões de embarque em papel, passando a aceitar exclusivamente o bilhete digital gerado através da aplicação “myRyanair”, revela a Executive Digest. A medida marca uma nova fase na transformação digital da transportadora irlandesa, que afirma querer tornar a experiência de viagem “mais rápida, inteligente e sustentável”.

Segundo a companhia, os passageiros devem apresentar o cartão digital no telemóvel, emitido após o check-in online. O documento fica acessível mesmo sem ligação à Internet. Com esta mudança, a impressão do cartão físico deixa de ser permitida. A partir de agora, apenas o bilhete eletrónico disponível na aplicação é aceite para embarcar nos voos da Ryanair.

A app “myRyanair” passa, assim, a ter um papel central na operação da companhia. Para além do cartão de embarque, inclui novas funcionalidades, como encomenda de comida e bebidas a bordo, notificações em tempo real sobre embarques, atrasos e alterações de porta, e atualizações diretas do centro de operações em caso de perturbações.

De acordo com a empresa, quase 80% dos mais de 200 milhões de passageiros anuais já utilizam cartões digitais, o que torna esta alteração um reflexo de “um comportamento consolidado” entre os clientes.

Apesar da entrada imediata da nova política, a Ryanair prevê um período de adaptação até ao início de 2026, durante o qual continua a aceitar cartões impressos. A companhia esclarece ainda que os passageiros sem smartphone ou tablet, ou aqueles que fiquem sem bateria ou percam o dispositivo antes do embarque, podem solicitar gratuitamente um cartão físico no aeroporto, desde que o check-in tenha sido feito online.

Apesar da digitalização, a Ryanair garante que continua a disponibilizar balcões de check-in e emissão de bilhetes em todos os aeroportos. Contudo, os passageiros que não fizerem o check-in online antes da chegada continuam sujeitos às taxas habituais: 55 euros por passageiro, 30 euros para voos com origem em Espanha e 40 euros a partir da Áustria.

A transportadora sublinha que esta decisão segue a tendência de outros setores, como os festivais de música ou eventos desportivos, que já migraram para modelos totalmente digitais.

