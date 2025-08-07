De acordo com a PSP, o suspeito observou a vítima a levantar dinheiro numa caixa multibanco (ATM) e seguiu-a até esta se sentar num banco de jardim. Aproveitando um momento de distração, abordou-a por trás e, com um gesto brusco, roubou-lhe a carteira antes de fugir a pé.

Alertada de imediato pela vítima, a Esquadra Policial de Aveiro iniciou diligências no local e conseguiu intercetar o suspeito a escassos metros do local do crime. A carteira roubada foi recuperada, contendo o montante em dinheiro acabado de levantar e um cartão multibanco.

O detido foi presente ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Aveiro, no dia seguinte, 6 de agosto, pelas 17h30, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações semanais no posto policial da área de residência.

Como prevenir roubos junto a caixas multibanco?

A Polícia aproveitou a ocasião para relembrar algumas medidas de segurança no uso de caixas ATM: