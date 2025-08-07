De acordo com a PSP, o suspeito observou a vítima a levantar dinheiro numa caixa multibanco (ATM) e seguiu-a até esta se sentar num banco de jardim. Aproveitando um momento de distração, abordou-a por trás e, com um gesto brusco, roubou-lhe a carteira antes de fugir a pé.
Alertada de imediato pela vítima, a Esquadra Policial de Aveiro iniciou diligências no local e conseguiu intercetar o suspeito a escassos metros do local do crime. A carteira roubada foi recuperada, contendo o montante em dinheiro acabado de levantar e um cartão multibanco.
O detido foi presente ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Aveiro, no dia seguinte, 6 de agosto, pelas 17h30, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações semanais no posto policial da área de residência.
Como prevenir roubos junto a caixas multibanco?
A Polícia aproveitou a ocasião para relembrar algumas medidas de segurança no uso de caixas ATM:
Prefira caixas localizadas no interior de agências ou zonas movimentadas e bem iluminadas;
Esteja atento ao ambiente e à proximidade de outras pessoas;
Cubra o teclado ao digitar o código pessoal;
Guarde imediatamente dinheiro, cartão e talão antes de sair;
Nunca aceite ajuda de estranhos;
Em caso de necessidade, contacte a PSP através do 112.
