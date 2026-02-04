Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a GNR, os suspeitos — três mulheres e um homem, com idades entre os 24 e os 47 anos — foram intercetados após uma denúncia de roubo com recurso a arma branca. Os militares deslocaram-se ao local e desenvolveram diligências policiais que permitiram localizar e abordar os indivíduos, que se encontravam em fuga em direção ao Porto.

No decurso da operação, foi realizada uma busca ao veículo utilizado pelos suspeitos, da qual resultou a apreensão de artigos de mercearia no valor de 203,89 euros, seis casacos com forros rasgados, criando bolsos ocultos para dissimular os artigos subtraídos, duas facas de cozinha, 264 euros em numerário e uma viatura.

Os bens apreendidos, nomeadamente os artigos de mercearia, foram restituídos ao estabelecimento comercial.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira. A ação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal de Santa Maria da Feira e dos Postos Territoriais de Santa Maria da Feira e de Santa Maria de Lamas.

