De acordo com a PJ, os factos ocorreram durante a manhã, quando o agente da PSP, no exercício das suas funções, abordou o condutor de uma viatura particular que se encontrava a realizar, de forma reiterada, transporte e angariação de passageiros sem licença naquele local.

Porto. Agente da PSP arrastado por carro durante fiscalização
No momento da abordagem, o suspeito, que transportava uma passageira no banco da frente, terá arrancado com a viatura e abalroado o agente, que se agarrou ao capot para evitar ser atropelado e projetado. O polícia foi transportado durante várias dezenas de metros nessa posição, acabando por cair na via.

Com a colaboração da PSP, a viatura e o suspeito foram posteriormente localizados, tendo a Polícia Judiciária desenvolvido as diligências processuais que conduziram à detenção do indivíduo.

O agente da PSP foi assistido numa unidade hospitalar, onde recebeu tratamento médico. Segundo a PJ, apenas não sofreu ferimentos mais graves graças ao instinto e agilidade demonstrados durante a ocorrência.

O detido, motorista de táxi reformado, será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

