Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Lewis Hamilton explicou que teve de tomar a decisão mais difícil da sua vida e despedir-se do seu amado cão Roscoe. Referiu que o bulldog nunca deixou de lutar até ao fim, lembrando.

O piloto britânico afirmou sentir-se extremamente grato e honrado por ter partilhado a sua vida com uma alma tão bonita, descrevendo Roscoe como um anjo e verdadeiro amigo. Hamilton considerou que trazer o cão para a sua vida foi a melhor decisão que alguma vez tomou e prometeu guardar para sempre as memórias que criaram juntos.

Apesar de já ter perdido Coco no passado, Hamilton disse que nunca tinha enfrentado a experiência de "pôr um cão a dormir", algo que reconhece ser extremamente doloroso, e numa publicação nas redes sociais acrescenta que compreende profundamente todos aqueles que já viveram a perda de um animal de estimação querido. Para o piloto da Ferrari, ter Roscoe foi uma das partes mais bonitas da vida: amar intensamente e ser amado em retorno.

Hamilton já tinha explicaco que o cão apanhou pneumonia novamente e teve dificuldades em respirar. Foi internado e sedado para o acalmar durante os exames, e, nesse processo, o seu coração parou. Conseguiram restabelecer o batimento cardíaco, mas Roscoe ficou em coma. Hamilton partilhou: “Não sabemos se irá acordar. Amanhã vamos tentar acordá-lo. Estou ao seu lado e quero agradecer a todos pelas vossas orações e apoio.”

O piloto revelou que Roscoe faleceu no domingo à noite, 28 de setembro, nos seus braços. Hamilton destacou ainda o quanto foi especial o apoio e o carinho que receberam de todos ao longo dos anos, dizendo: “Obrigado a todos pelo amor e apoio que mostraram ao Roscoe ao longo dos anos. Tem sido tão especial testemunhar e sentir isso.”

Roscoe, que tinha o seu próprio Instagram com 1,3 milhões de seguidores, acompanhou Hamilton em muitos Grandes Prémios desde 2013, tornando-se uma presença constante na vida do piloto e na dos fãs.