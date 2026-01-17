Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
A edição de 2026 do Rali Dakar ficará marcada na história de Portugal, depois de Paulo Fiúza se ter tornado o primeiro português a vencer na categoria camiões. O navegador, de 20 anos de experiência na prova, alcançou este feito ao lado do piloto lituano Vaidotas Zala, a bordo de um camião Iveco.
A dupla terminou a competição com um avanço de 20 minutos e 18 segundos em relação ao segundo classificado, o checo Ales Loprais, também em Iveco, e de 29 minutos e 3 segundos sobre o neerlandês Mitchel van den Brink, que competiu com um TRK. A etapa final, realizada no passado sábado, terminou com Fiúza e Zala na sexta posição, o que confirmou o triunfo geral na categoria.
“Sonho alcançado! A equipa vencedora! Esta vitória é nossa e de todos vocês que sempre acreditaram como eu!”, escreveu Paulo Fiúza na sua conta de Instagram.
