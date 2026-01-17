Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Família Real espanhola despediu-se, este sábado, da princesa Irene de Grécia em Madrid, numa cerimónia marcada pela emoção e pela sobriedade, mas sem a presença do rei emérito Juan Carlos I, diz o El País.

Irene, irmã da rainha emérita Sofía, faleceu na passada quinta-feira, dia 15 de janeiro, aos 83 anos, após um período de deterioração cognitiva.

O primeiro momento de despedida ocorreu na intimidade do Palácio da Zarzuela, onde Irene residiu desde 1981, depois do falecimento da mãe. A rainha Sofía cancelou a sua agenda nos últimos dias de vida da irmã, acompanhando-a até ao final. Após a morte da princesa, foi instalada uma câmara capela ardente privada no palácio, permitindo um tributo reservado antes da abertura das cerimónias públicas.

Ao início da tarde, Sofía, os reis Felipe VI e Letizia, a princesa das Astúrias, Leonor, e a infanta Sofía deslocaram-se à catedral ortodoxa grega de San Andrés e San Demetrio, em Madrid, para a missa das exéquias. A chegada da rainha emérita foi saudada com mensagens de apoio e aplausos dos presentes. Entrou de braço dado com a neta e herdeira do trono e saiu pouco menos de duas horas depois, desta vez acompanhada pelo filho, o rei Felipe VI.

O féretro de Irene, coberto com a bandeira grega e o escudo de armas da família real, foi recebido na catedral por um piquete de honra da Guarda Real. A capela ardente esteve aberta ao público até às 18h00 locais, com a exibição permanente de um vídeo de 11 minutos sobre a vida da princesa e um livro de condolências disponível aos visitantes.

Na segunda-feira, 19 de janeiro, a Família Real deslocar-se-á a Atenas para cumprir o desejo de Irene de ser enterrada nos jardins do Palácio de Tatoi, junto aos pais e ao irmão, Constantino II, falecido em janeiro de 2023.

Antes do funeral na catedral metropolitana, o corpo da princesa será velado na capela de Agios Eleftherios, seguindo-se o transporte para o cemitério de Tatoi. Estão previstos representantes de várias casas reais europeias.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.