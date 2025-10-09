Segundo a SIC Notícias, os luso-israelitas vivos são de família sefardita tradicional, ou seja, descendentes de judeus que viveram na Península Ibérica.

Os três que serão libertados vivos são Segev Halfon, com origens de Marrocos e da Tunísia, e os irmãos Ariel e David Cunio, com origens familiares da Turquia.

A mesma publicação avança que os luso-israelitas mortos são Yossi Sharabi, de família marroquina com o apelido Turgeman, que tem registos no cemitério judaico de Lisboa, Dror Or, de família sefardita otomana, que foi assassinado junto da mulher, e Ran Gvili, que pertencia à unidade especial da polícia israelita e que morreu a combater o Hamas a 7 de outubro.

Donald Trump já adiantou que os reféns de Gaza deverão ser libertados a partir de segunda-feira.