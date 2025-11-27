Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Esta segunda-feira, 25 de novembro, a Disneyland Paris anunciou que, a 29 de março de 2026, será inaugurado o World of Frozen, que vai incluir uma Personagem robótica de última geração do famoso Olaf, juntamente com muitas novas experiências, como um novo espetáculo noturno, no Disney Adventure World, o reinventado segundo Parque da Disneyland Paris.

Como explica Natacha Rafalski, Presidente da Disneyland Paris em comunicado: "29 de março de 2026 irá marcar um momento histórico para a Disneyland Paris com a transformação do nosso segundo parque que passará a chamar-se Disney Adventure World e a inauguração da sua espetacular nova expansão, que inclui o World of Frozen. Com este passo, estamos a concretizar a transformação mais ambiciosa na história do nosso resort, alargando os limites da imaginação e convidando os visitantes a viver as suas próprias aventuras nos extraordinários mundos da Disney Animation, Pixar e Marvel. Isto marca uma nova era para o destino número um da Europa, repleta de histórias profundas, emoções intensas e momentos inesquecíveis".

Veja as imagens desta nova área na galeria acima.

