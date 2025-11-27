Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Num bairro social, uma criança supera um obstáculo na sua bicicleta. Para quem vê de fora é apenas um truque, mas para os criadores do Bike Attitude é muito mais que isso, é um passo para a "autoconfiança, a disciplina e a resiliência".

“O projeto Bike Attitude nasceu da nossa própria experiência, no seio da equipa Trial Portugal, motivado pelo reconhecimento do impacto gigante que o desporto Trial Bike teve nos nossos percursos de vida, ajudando-nos a evoluir enquanto atletas, estudantes e, sobretudo, enquanto pessoas”, explica ao 24notícias Daniel Sousa, um dos fundadores, que acredita que o Trial Bike é “um desporto muito completo, capaz de trabalhar competências essenciais como a resiliência, a autoconfiança, a disciplina e a autorregulação”, e foi essa convicção que levou a equipa a criar este projeto, com o objetivo de promover a inclusão social de crianças e jovens provenientes de contextos desfavorecidos.

“Queremos inspirar os caminhos destas crianças, alargar os seus horizontes e prepará-las para um percurso de vida mais valorizado. Fazemos isso promovendo a prática de exercício e hábitos de vida saudáveis, utilizando os nossos atletas como modelos de referência positivos”, diz, referindo que o impacto do projeto já é visível.

"Estamos muito empenhados na inclusão. Garantimos que todas as crianças, incluindo aquelas com deficiência ou incapacidade, possam participar, adaptando o nosso equipamento" Daniel Sousa, fundador do Bike Attitude

“A nossa grande vitória é que a prática do Trial Bike ensina as crianças a acreditarem em si próprias. Quando elas conseguem superar um obstáculo na bicicleta, estão automaticamente a desenvolver a autoconfiança, o respeito e a persistência para os desafios da vida. Não é teoria, é a prática a funcionar. O feedback que recebemos e os estudos que fizemos mostram que há melhorias claras, por exemplo, na forma como cooperam umas com as outras, cerca de 25% de aumento, e na forma como se sentem em relação à sua vida, 19% mais satisfeitas", salienta.

Além do desporto propriamente tido, o Bike Attitude tem como bandeira o seu foco na inclusão e na ajuda aos mais novos e essa é mesmo uma bandeira que querem ter sempre bem hasteada.

"O projeto também ajuda a que se sintam menos isoladas e mais integradas na comunidade. A forma como atuamos é muito próxima, realizando sessões de treino semanais no interior dos bairros sociais. Os nossos eventos, como a Bike Attitude CUP, garantem que estas crianças e jovens se sintam valorizadas e que sejam o centro das atenções de forma positiva, o que é fundamental para quem vem de contextos mais difíceis. Além disso, estamos muito empenhados na inclusão. Garantimos que todas as crianças, incluindo aquelas com deficiência ou incapacidade, possam participar, adaptando o nosso equipamento. Criamos um ambiente de respeito onde todos têm as mesmas oportunidades para se divertirem e praticarem exercício físico. O impacto é real, e sentimo-lo diariamente na alegria destas crianças", afirma Daniel Sousa.

Apesar de todos estes dados positivos, a verdade é que o projeto enfrentou desafios significativos, mas nem isso fez com que os seus fundadores baixassem os braços, nem mesmo em tempo de pandemia, dois anos após o mesmo ter sido lançado.

"O primeiro grande desafio foi provar que o Trial Bike podia ser uma ferramenta de intervenção social. Não nos bastavam promessas, lançámos um estudo de avaliação de impacto rigoroso, e os resultados falaram por si. Conseguimos manter uma assiduidade acima das expectativas, mesmo durante a pandemia, o que nos deu credibilidade", refere, salientando logo depois desafios financeiros e também logísticos.

"A missão principal do Bike Attitude é promover a inclusão social de crianças e jovens provenientes de contextos desfavorecidos. Queremos inspirar os caminhos destas crianças, alargar os seus horizontes e prepará-las para um percurso de vida mais valorizado"

"O segundo grande desafio é a sustentabilidade financeira do projeto a longo prazo. Garantir que o Bike Attitude não é só um projeto efémero, mas que continua a inspirar os jovens ano após ano. A nossa estratégia passa por desenvolver um plano de procura ativa de parcerias estratégicas. Queremos que as empresas vejam em nós um parceiro de responsabilidade social empresarial que investe em resultados sociais reais e duradouros, não apenas em publicidade. Claro que também enfrentámos desafios logísticos, como garantir que todos os jovens dos bairros e as crianças com deficiência podiam participar. Resolvemos isso através da adaptação dos nossos equipamentos e implementando a intervenção muito próxima das suas áreas de residência, para que o transporte nunca fosse um obstáculo", acrescenta.

Como qualquer outro projeto, sobretudo no pontapé de saída, os apoios são sempre necessários, e este pretende que a solução passe por parcerias estratégicas com empresas que queiram investir em resultados sociais reais e duradouros.

"O sucesso e a sustentabilidade do Bike Attitude assentam na força das parcerias. Destacamos o apoio das Câmaras Municipais, associações locais e cofinanciamento através do Portugal Inovação Social. A articulação com os serviços de acompanhamento social garante que as nossas ações respondam às necessidades reais do terreno.”

Desde 2018, aproximadamente 1.400 crianças e jovens já participaram no Bike Attitude. Atualmente, o projeto está a desenvolver um plano para atingir diretamente pelo menos 300 destinatários em cinco municípios.

E os sonhos para o futuro são ambiciosos. “Queremos que o Bike Attitude continue a fazer a diferença na vida das crianças e jovens, inspirando-os para um percurso de vida melhor. A comunidade pode ajudar através de mecenato, voluntariado especializado ou criando redes de contacto que nos permitam replicar esta metodologia em novos territórios”, dizem.

Enquanto os treinos continuam nos bairros, entre risos e desafios superados, o Bike Attitude prova todos os dias que não é apenas desporto: é uma verdadeira transformação social, pedalada a pedalada.

