Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O governo dinamarquês estabeleceu uma espécie de “vigia noturna” no Ministério dos Negócios Estrangeiros para acompanhar, em tempo real, as declarações e deslocações de Donald Trump enquanto Copenhaga dorme. A iniciativa, comparada em tom irónico pelo The Guardian à Patrulha da Noite de Game of Thrones, surge como resposta às tensões diplomáticas que eclodiram esta primavera após o presidente norte-americano ameaçar “tomar controlo” da Gronelândia.

Segundo o jornal Politiken, o turno começa diariamente às 17h locais e termina às 7h00 com a elaboração de um relatório, distribuído por vários ministérios e departamentos, sobre tudo o que o presidente dos EUA disse ou fez durante a noite.

A criação desta função surgiu na sequência direta do incidente com Washington. Uma fonte próxima do Ministério dos Negócios Estrangeiros disse ao The Guardian que “a situação na Gronelândia e a diferença horária entre a Dinamarca e os Estados Unidos foram fatores bastante importantes para introduzir este sistema durante a primavera”.

A medida pretende aliviar a pressão sobre diplomatas e funcionários públicos, que antes tinham de acordar e “agarrar imediatamente no telemóvel” para se atualizarem sobre os mais recentes anúncios ou mensagens de Trump. Agora, explica o ministério, trata-se de um “esforço coletivo” para manter todos informados e coordenados.

Para Jacob Kaarsbo, antigo analista-chefe da agência de inteligência de defesa dinamarquesa, esta mudança é reveladora de uma transformação mais profunda na relação com Washington. “Como sempre soubemos, a ideia de que os EUA eram o maior e mais importante aliado da Dinamarca morreu”, afirmou. “As alianças constroem-se com base em valores comuns e numa perceção comum de ameaça. Trump não partilha nenhum desses elementos connosco e, atrevo-me a dizer, não os partilha com a maioria dos europeus”, revelou ao The Guardian.

A “vigia noturna” tornou-se assim simbólica da adaptação acelerada da diplomacia dinamarquesa à imprevisibilidade da segunda administração Trump.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.