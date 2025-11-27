Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A menos de dois meses das eleições presidenciais de 18 de janeiro, um novo estudo do ICS/ISCTE para a SIC e Expresso revela um cenário altamente competitivo: André Ventura e Henrique Gouveia e Melo surgem empatados na liderança, ambos com 18% das intenções de voto. Segundo a SIC, se as eleições fossem hoje, “não haveria vencedor à primeira volta e seriam os candidatos André Ventura e Gouveia e Melo a passar à segunda volta”.

A sondagem mostra ainda que Luís Marques Mendes está muito próximo dos dois primeiros e dentro da margem de erro, criando o que o canal descreve como “um empate técnico a três”.

Seguro longe do pódio. Cotrim, Filipe e Catarina em números residuais

Mais abaixo surge António José Seguro, com 10%. João Cotrim Figueiredo não ultrapassa os 3%, António Filipe fica pelos 2% e Catarina Martins recolhe apenas 1%. O candidato do Livre, Jorge Pinto, não chega a 1% e, por isso, não aparece discriminado no gráfico da SIC.

A sondagem revela ainda um bloco significativo de indecisos (22%) e 8% de eleitores que assumem a intenção de se abster.

Quando os indecisos são redistribuídos e os abstencionistas excluídos — uma simulação frequentemente usada para estimar cenários mais próximos do voto válido —, o resultado muda de forma subtil mas significativa. Gouveia e Melo assume uma vantagem mínima, com 26%, seguido de Ventura com 25% e de Marques Mendes com 23%.

Seguro sobe para 14%, enquanto Cotrim alcança 5%. António Filipe e Catarina Martins mantêm-se nos 2%.

A SIC sublinha que o trabalho de campo da sondagem decorreu entre 7 e 17 de novembro, antes do início dos debates presidenciais, e que, por isso, “não reflete o impacto que estes possam ter na opinião dos inquiridos”.

Com três candidatos tecnicamente empatados na linha da frente, um número elevado de indecisos e os debates ainda por influenciar a opinião pública, o cenário presidencial permanece totalmente em aberto. O único ponto claro neste momento é que, a confirmar-se esta tendência, o próximo Presidente da República será decidido numa segunda volta — e por margens mínimas.

