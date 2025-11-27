Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o comunicado, “a presença de seis escolas portuguesas no top 100 reforça Portugal como um verdadeiro hub internacional no ensino da gestão”. Para Maria de Fátima Salgueiro, Dean da Iscte Business School, este reconhecimento sublinha “a qualidade e a ambição das nossas instituições”.

A Iscte Business School mantém-se no 44.º lugar, permanecendo no Top 50 europeu e integrando o Tier II do ranking — o grupo de escolas consideradas altamente competitivas no panorama europeu, onde se encontram também a Nova SBE, a Católica Lisbon SBE e a FEP/Porto Business School.

Para a Dean, este resultado traduz o impacto estratégico da instituição: “A pertença ao Tier II confirma o reconhecimento europeu do compromisso da Iscte Business School com a inovação, internacionalização, a empregabilidade e o impacto global”.

O ranking deste ano revela igualmente variações relevantes no desempenho de várias escolas portuguesas. A Católica Porto Business School registou uma das maiores subidas, passando do 94.º para o 81.º lugar. O ISEG – Lisbon School of Economics and Management melhorou de 70.º para 67.º posição. Já a Católica Lisbon School of Business and Economics desceu ligeiramente, de 22.º para 26.º, enquanto a Nova School of Business and Economics subiu de 19.º para 18.º.

O European Business Schools Ranking avalia o desempenho agregado das escolas com base nos seus vários programas, desde mestrados a formações executivas. “O ranking europeu traduz a força do nosso portefólio global: mestrados internacionalmente reconhecidos e com forte ligação às empresas, investigação de excelência e uma comunidade académica empenhada em criar impacto na sociedade”, afirmou ainda Maria de Fátima Salgueiro.



