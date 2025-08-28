Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Festival F está de regresso à Vila Adentro, no centro histórico de Faro, para celebrar a sua 10.ª edição com um formato renovado. Pela primeira vez, o festival. vai ter quatro dias consecutivos de programação, entre 4 e 7 de setembro, com mais de 40 concertos e dezenas de atividades culturais. O evento promete afirmar-se mais uma vez como um dos principais palcos da música e da cultura portuguesa.

A edição comemorativa destaca-se pela diversidade de géneros musicais e gerações, com nomes como Diogo Piçarra, Ana Moura, Pedro Abrunhosa, Bárbara Bandeira, Luís Represas, Os Quatro e Meia, Sam The Kid & Mundo Segundo, Bispo, Nenny, Lena d’Água ou Ana Bacalhau, mas também por propostas menos óbvias e pela forte presença de artistas emergentes.

O Festival F volta também a apostar num programa complementar rico e multidisciplinar, com tertúlias diárias, mercado de autor, atividades para crianças, performances, astronomia, artes visuais e até festas silenciosas (silent parties). Há ainda um espaço dedicado à observação da Lua e um palco infantil.

Entre os debates e conversas, temas como a igualdade de género na música, a identidade sonora portuguesa ou o papel do palco como espaço de liberdade e expressão ganham protagonismo.

O recinto abre todos os dias às 18h00 e os bilhetes devem ser trocados por pulseiras nas bilheteiras no Largo de São Francisco. O evento garante acesso prioritário a pessoas com mobilidade reduzida e grávidas.