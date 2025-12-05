Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Entre 3 e 4 de dezembro de 2025, a PSP realizou quatro Mandados de Busca e Apreensão Domiciliária em Espinho, no âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes, furtos de veículos e furtos em interior de viaturas.

Da operação resultou a detenção de três homens e uma mulher, com idades entre 29 e 66 anos, fortemente indiciados pelos crimes de tráfico de estupefacientes, furtos de veículos e furtos em interior de viaturas.

4 Detidos em cumprimento de Mandados de Busca e Apreensão Domiciliária munições créditos: PSP

Um dos detidos foi intercetado em flagrante ao utilizar um cartão bancário furtado, e uma mulher de 50 anos foi constituída arguida. Três detidos serão presentes ao Tribunal de Santa Maria da Feira e um ao Tribunal de Espinho.

Foram apreendidos um veículo no valor de 75.000€, cerca de 28 doses de estupefacientes, munições, utensílios para corte de droga, cartões bancários, documentos de identificação, equipamento informático, GPS, artigos de luxo e diversos bens furtados.

A PSP destacou que "a operação permitiu deter os responsáveis por vários furtos, recuperar bens subtraídos e pôr fim a uma atividade criminosa que gerava elevados prejuízos e aumentava o sentimento de insegurança na região", em comunicado enviado às redações.

