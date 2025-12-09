Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O coletivo de juízes deu como provados os crimes de homicídio cometidos contra uma mulher de 66 anos, o companheiro desta e o filho do casal, ocorridos em dois ataques distintos relacionados com tráfico de droga, revela a SIC Notícias, citando a Lusa.

Segundo o Ministério Público, no dia 9 de julho de 2022, o arguido entrou na habitação da família e matou a proprietária com 10 golpes na cara, pescoço e tórax, ferindo o companheiro da vítima. O objetivo do ataque era, alegadamente, roubar droga e objetos de valor.

Dez dias depois, os arguidos regressaram à casa com o intuito de apagar provas e continuar o roubo. Durante esta segunda investida, mataram o filho do casal, de 40 anos, com 17 golpes, e o pai, que despertou com o barulho, com 24 golpes. Após os homicídios, atearam fogo a dois quartos da habitação para ocultar provas e os corpos.

De acordo com a acusação, a arguida mantinha uma relação extraconjugal com o filho da vítima, que lhe fornecia droga. O casal condenado era também consumidor de estupefacientes e planeou o esquema para roubar droga, dinheiro e objetos de valor da família.

Os arguidos responderam ainda por profanação de cadáver, furto, ofensa à integridade física e crime de incêndio.

