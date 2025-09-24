Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o estudo conduzido pela Mortar Research, em junho de 2025, 80% dos trabalhadores já experimentaram ferramentas de IA e 78% afirmam que estas lhes pouparam tempo, em média, 55 minutos por dia, quase um dia de trabalho adicional por semana, revela o comunicado enviado às redações.

Os jovens portugueses mostram a mesma tendência, divulga Jorge Valdeira, diretor da IWG em Portugal.

"Trazem consigo competências digitais que estão a transformar a forma como as empresas operam. Nos nossos centros de negócios, a utilização de IA está a acelerar processos, a promover a colaboração e a gerar novas oportunidades de crescimento para empresas de todos os setores”, afirma.

O "mundo do trabalho está a evoluir rapidamente", evidencia Mark Dixon, fundador e CEO da IWG . Aponta que os avanços tecnológicos, como a IA, estão a aumentar a produtividade o que abre novas oportunidades de carreira e conecta diferentes gerações de especialistas. O ganho de tempo está a criar equipas mais conectadas e ágeis, preparadas para o futuro do trabalho, realçando o papel fundamental das gerações mais jovens o partilhar as suas competências digitais, o que "melhora o desempenho e revela novas oportunidades de negócio".

Entre as posições seniores, 80% afirmam que o apoio da IA lhes permite focar-se em tarefas mais importantes, e 82% reportam que as inovações trazidas pelos mais jovens abriram novas oportunidades de negócio.

Globalmente, quase 90% dos inquiridos dizem que a IA os tornou mais eficientes e quase 80% acreditam que está a impulsionar a sua carreira.

Inclusive, cerca de 70% dos trabalhadores que estão em regime híbrido destacam que a IA está a facilitar a colaboração entre colegas em diferentes locais, permitindo uma melhor preparação para reuniões, maior acesso a insights partilhados e follow-ups mais eficazes.

As empresas estão a abraçar o potencial da IA para eliminar tarefas administrativas demoradas. As áreas mais comuns em que os colaboradores querem a intervenção da IA incluem redação de e-mails, resumo de notas de reuniões, organização de ficheiros e o preenchimento de formulários ou entrada de dados. Com estas tarefas automatizadas, as equipas estão a realocar tempo para trabalhos mais relevantes. Mais de metade estão agora focados em projetos empresariais de alto impacto, 54% procuram maior desenvolvimento profissional e 40% para construir relacionamentos mais fortes com colegas e clientes ou para investir no bem-estar pessoal.

No modelo híbrido, a IA está também a redefinir o tempo passado no escritório. Com a automatização de certas tarefas, os profissionais passam a priorizar o pensamento estratégico, a aprendizagem, a colaboração presencial e o networking.

Mais de metade dos colaboradores (53%) afirmam que a IA os ajuda a alcançar melhores resultados.

Aliás, os trabalhadores estão igualmente conscientes dos riscos, 63% receiam que não aprender a usar a IA possa atrasar a sua progressão profissional, 61% acreditam que quem não adotar estas ferramentas ficará para trás.

