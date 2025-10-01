Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A organização afirma também que as câmaras dos navios foram gradualmente desligadas. "Estamos a trabalhar para confirmar a segurança dos membros da missão", diz o breve comunicado publicado nas redes sociais.

Segundo o jornal espanhol El País, forças armadas israelitas começaram por intercetarar três navios, entre eles o Adara, o terceiro maior navio da Flotilha, que transportava cerca de 25 pessoas, incluindo a congressista argentina Celeste Fierro e Pilar Castillejo.

Outro navio é o Alma, que lidera a missão e que carregava a liderança também foi intercetado. O barco Sirius também teve o mesmo destino.

Recorde-se que a Flotilha é composta por mais de 40 embarcações e transporta medicamentos e alimentos para entregar na Faixa de Gaza.