"Na Sombra I & II” é o documentário que acompanha de perto os Clã, banda liderada por Manuela Azevedo, e revela o processo criativo por detrás do álbum Véspera. Dividido em duas partes, o filme oferece um registo íntimo e profundo sobre a vida artística do grupo e lança uma pergunta essencial: como reage uma banda a um obstáculo repentino que altera por completo a sua forma de trabalhar?

A resposta surge em formato de diário cinematográfico, onde se cruzam ensaios, gravações, reuniões com equipas criativas, escolhas de figurinos, filmagens de videoclipes, sessões de fotografia e até ilustrações, revela a nota enviada à imprensa.

Pensado ainda antes da pandemia, o álbum ganhou novos significados quando o mundo parou. O documentário mostra como os Clã, e todos os que os rodeiam, enfrentaram a necessidade de adaptação e resistência. Ouvidas hoje, muitas das letras soam quase premonitórias, à luz da experiência coletiva vivida desde então.

Mais do que o retrato de uma banda de referência no panorama musical português, “Na Sombra” expõe também os bastidores que a sustenta: colaboradores, estúdios, equipas criativas e a pressão da exigência artística.

