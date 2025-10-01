Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A posição surge depois de Trump ter afirmado, no início da semana, que poderia retirar jogos de cidades como São Francisco e Seattle caso considerasse que estas não eram suficientemente seguras para receber a competição. O presidente norte-americano acusou ainda as duas cidades de serem geridas por “radicais de esquerda que não sabem o que estão a fazer”, segundo recorda o jornal The Guardian.

“É o torneio da FIFA, a jurisdição da FIFA, a FIFA toma essas decisões”, declarou Victor Montagliani durante a conferência The Summit, integrada na Leaders Week London. O dirigente canadiano reforçou que, “com todo o respeito pelos líderes mundiais em funções, o futebol é maior do que eles e sobreviverá ao seu regime, ao seu governo e aos seus slogans”.

O dirigente desportivo tem lidado frequentemente com questões diplomáticas desde o início do segundo mandato de Trump, num torneio que será coorganizado pelos EUA, México e Canadá. Questionado sobre o envolvimento de Israel no futebol internacional, que tem gerado debate, o dirigente afirmou que se trata de uma responsabilidade da UEFA e que respeitará qualquer decisão tomada nesse contexto.

O vice-presidente da FIFA abordou ainda outros temas ligados às competições internacionais: manifestou-se contra a proposta de um Mundial com 64 seleções em 2030, mas defendeu a expansão do Mundial de Clubes, que considerou ter sido “um enorme sucesso”.

