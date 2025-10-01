Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo Katz, trata-se da “última oportunidade” para que a população abandone a cidade, que tem sido o principal alvo da mais recente ofensiva concentrada de Israel na Faixa de Gaza. “Quem ficar enfrentará as operações em pleno da IDF [Forças de Defesa de Israel]”, declarou citado pela Sky News.

O governante anunciou ainda que o exército israelita concluiu a captura do chamado eixo Netzarim até à costa de Gaza, uma manobra que, segundo explicou, divide o território entre norte e sul. A saída de Gaza em direção ao sul passa agora por pontos de controlo das IDF.

A nova fase da ofensiva ocorre apesar dos repetidos apelos internacionais para que Israel interrompa os ataques. Nos últimos dias, o exército israelita tem intensificado os bombardeamentos e destruído edifícios de grande porte, com avanços a partir dos subúrbios sobre o que considera ser o último bastião do Hamas em Gaza.

A operação militar tem sido alvo de duras críticas de organizações de direitos humanos, que denunciam o elevado número de vítimas civis resultante da campanha israelita.

