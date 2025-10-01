Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“As descobertas da Dra. Goodall como etóloga revolucionaram a ciência, e foi uma defensora incansável da proteção e recuperação do nosso mundo natural”, afirmou a publicação.

Considerada a maior especialista mundial em chimpanzés, Goodall iniciou os seus estudos na África Oriental em 1960, com apenas 26 anos, através da observação do comportamento dos animais e revelou a sua capacidade para comportamentos sociais complexos, como fazer cócegas.

A cientista deixou um legado duradouro na primatologia (ciência que estuda os primatas) e na conservação ambiental, inspirando gerações de investigadores e ativistas em todo o mundo.

Jane Goodall foi a fundadora do Instituto Jane Goodall e do programa Roots & Shoots. Há já vários anos trabalha pela conservação e bem-estar dos animais. Goodall tem servido no comité do Projeto de Direitos dos não Humanos desde a sua fundação em 1996. Em abril de 2002, foi também escolhida como mensageira da paz das Nações Unidas. Era ainda membro honorário do Conselho para o Futuro do Mundo.

A cientista nasceu em 1934, em Hampstead (Londres) e foi premiada com a Ordem do Império Britânico no Palácio de Buckingham em 2004.

Entre outros prémios venceu também o Prémio Tyler de Conquista Ambiental, a Ordem Nacional da Legião de Honra da França, a Medalha da Tanzânia, o Prémio Kyoto do Japão, a Medalha Benjamin Franklin em biologia, o Prémio Gandhi-King para o reconhecimento da não violência e o Prémio Princesa das Astúrias.

Era também membro do conselho da revista BBC Wildlife e foi homenageada pela The Walt Disney Company com uma placa numa escultura chamada "Tree of Life" no parque temático Animal Kingdom do Walt Disney World Resort, na Florida, ao lado de uma escultura do amigo David Greybeard, o primeiro chimpanzé que se aproximou de Goodall no Parque Nacional de Gombe Stream, na Tanzânia, em 1960.

Era também membro da Academia de Artes e Ciências dos Estados Unidos e da Sociedade Filosófica Americana. A revista Time nomeou também a cientista como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo em 2019.

