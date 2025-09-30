Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A morte foi confirmada no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), de acordo com declarações do segundo comandante da Cruz Verde, Ricardo Costa.

O incidente ocorreu por volta das 16h24, levando à mobilização de 11 operacionais e quatro viaturas, incluindo meios dos bombeiros, INEM e Polícia de Segurança Pública, segundo a informação disponível na plataforma da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Nas redes sociais, a Câmara Municipal de Vila Real manifestou publicamente o seu pesar pela morte do trabalhador, funcionário de uma das empresas envolvidas na obra.

“Endereçamos os nossos sentimentos à família, amigos e colegas neste momento de profunda tristeza”, escreveu o município, lamentando a tragédia que abalou o projeto das novas infraestruturas desportivas da cidade.