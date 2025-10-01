Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um professor de uma escola básica de Alenquer, ex-militante e candidato autárquico do Chega em Arruda dos Vinhos, ficou em prisão preventiva após uma nova queixa de abusos sexuais a uma aluna adolescente.

A Procuradoria-Geral da República confirmou à Lusa que o arguido está sujeito às medidas de prisão preventiva e proibição de contactos, no âmbito de um inquérito em segredo de justiça.

Segundo a Polícia Judiciária, o professor, de 53 anos, suspenso de funções letivas, foi detido por suspeitas de abuso sexual de menor dependente, recurso à prostituição de menores e pornografia de menores. Os crimes terão sido cometidos em contexto escolar contra uma aluna de 14 anos.

A nova queixa surgiu após denúncia anónima feita através do site da PJ, relatando factos semelhantes ocorridos em 2020. O professor é acusado de aproveitar-se da sua posição para praticar atos sexuais com a aluna mediante contrapartidas, além de a envolver em gravações pornográficas que deteve e divulgou.

De acordo com o Correio da Manhã, o professor terá pago à vítima e filmado os atos sexuais, difundidos na internet. A investigação, conduzida pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, permitiu identificar a vítima e recolher provas pessoais e digitais em buscas e pesquisas informáticas.

O caso soma-se a outro processo já em curso. Em março, a RTP divulgou um vídeo em que Artur Alves aparecia a acariciar a perna de uma aluna do 9.º ano numa sala de aula. As imagens levaram o Ministério Público a abrir inquérito e deduzir acusação no início do ano. O professor foi suspenso das funções letivas, mantendo apenas trabalho administrativo na escola.

Expulso do Chega em outubro de 2024, após processo disciplinar, Artur Alves foi impedido de se reinscrever no partido durante seis anos. Em 2021, tinha sido candidato à Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos.

