“Como provavelmente sabem, acabámos de apreender um petroleiro na costa da Venezuela, um grande… o maior alguma vez apreendido, na verdade”, afirmou Trump. O presidente acrescentou ainda que mais detalhes seriam divulgados posteriormente: “Vão ver isso mais tarde e falaremos sobre isso com outras pessoas.”

Fontes citadas pela Bloomberg, divulga o The Independent, revelam que o navio já se encontrava sancionado pelo governo norte-americano, e que a operação naval se insere no esforço da administração Trump para aumentar a pressão sobre o presidente venezuelano Nicolás Maduro, acusado por Washington de facilitar operações de narcotráfico.

