A ação teve como objetivo prevenir e dissuadir crimes de recetação de bens de origem ilícita e garantir o cumprimento das obrigações legais dos comerciantes.

Na operação, que envolveu 165 polícias de várias valências, contou-se ainda com a colaboração da Polícia Municipal da Amadora, da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e de uma equipa da Segurança Social.

No total, foram fiscalizados cerca de 115 estabelecimentos e verificados 2.093 equipamentos. Entre o material apreendido ou recuperado com origem em furtos e roubos estavam dez telemóveis, três computadores portáteis, dois iPads e um porta-cartões.

Foram também instaurados dois processos-crime por contrafação, com a apreensão de 12 malas e 20 auriculares AirPods.

No âmbito da fiscalização de cidadãos em situação irregular em território nacional, registaram-se 20 notificações de abandono voluntário do país, 20 autos de excesso de permanência e a identificação de dois indivíduos em permanência ilegal, ambos com pedidos de afastamento do Espaço Schengen emitidos por países terceiros.

As entidades externas participantes registaram ainda diversas infrações: a Polícia Municipal da Amadora levantou dez autos relativos a comunicação prévia, extintores e horários de funcionamento, além de identificar situações de ocupação de edifícios que serão alvo de verificação, a Segurança Social levantou onze autos e a ACT dez autos.

Durante a ação, ocorreu ainda uma detenção por injúrias, resistência e coação sobre funcionário.

A PSP afirmou que continuará a desenvolver operações de fiscalização em estabelecimentos comerciais e espaços públicos, reforçando a segurança, prevenindo ilícitos e garantindo a proteção de consumidores e comerciantes.

