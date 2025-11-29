Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O Partido Socialista condena a interrupção abrupta do processo eleitoral em curso na Guiné Bissau e manifesta a sua solidariedade ao povo guineense neste momento difícil do seu percurso histórico", pode ler-se.

Segundo o PS, "nada justifica a supressão da democracia. O respeito pelos direitos humanos só é garantido num contexto democrático. Compartilharmos as preocupações manifestadas pela CPLP e várias organizações de Estados africanos em relação aos funestos acontecimentos dos últimos dias".

"A comunidade internacional deve empenhar-se na ajuda ao povo guineense, de modo a que o país possa encontrar rapidamente as soluções institucionais que permitam uma plena vivência democrática", pode ainda ler-se.

A 26 de novembro, os militares da Guiné-Bissau declararam ter assumido “controlo total” do país, encerrando fronteiras e interrompendo o processo eleitoral, três dias após uma eleição presidencial em que tanto o presidente cessante como o seu principal adversário reclamam vitória.

