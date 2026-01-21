Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Com estreia marcada para sexta-feira, dia 23 de janeiro, Dino D´Santiago apresenta o "Portal do Retorno" uma exposição inspirada na memória do tráfico transatlântico de pessoas africanas, criada no contexto dos 50 anos de independência de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.

No comunicado enviado às redações, é explicada a forma como o cantor criou as obras, "um traço contínuo, sem interrupções, onde fragmentos de rostos emergem como memórias incompletas. Os fundos de cores vivas são um gesto consciente de ressignificação da expressão “pessoa de cor”, afirmada aqui como território de potência, pluralidade e presença".

No dia da inauguração, pelas 16h00 no website e na loja física da galeria Underdogs, estará disponível uma serigrafia de edição limitada criada a partir de uma das peças apresentadas.

Para além da exposição, a Galeria Underdogs apresenta um programa cultural que inclui de 7 de fevereiro, 28 de fevereiro, 14 de março e 28 de março (data do fim da exposição), um ciclo de cinema seguido de conversas.

O final da exposição vai contar com a presença do artista num momento de convívio e encerramento do projeto.

Dino D’Santiago já foi com Medalha de Mérito Cultural atribuída pelo Ministério da Cultura português, prémio GQ Portugal como Homem do Ano (Man of The Year) na categoria de Música, Globo de Ouro de Melhor Interprete, Prémio Play de Melhor Artista Solo, Melhor Artista Masculino, Melhor Álbum e Medalha de Mérito - Grau Ouro atribuído pela Câmara Municipal de Loulé, entre outros.