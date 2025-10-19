Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, anunciou este sábado, na Comissão Nacional do partido em Penafiel, o apoio oficial do PS a António José Seguro como candidato às eleições presidenciais de janeiro de 2026.

“Esta proposta tem a nossa assinatura e propõe o apoio a António José Seguro como candidato a Presidente da República”, afirmou Carneiro, acompanhado pelo presidente do PS, Carlos César.

Carneiro sublinhou, no entanto, que este apoio “não coloca em causa a liberdade de escolha” dos dirigentes, militantes e simpatizantes socialistas, assegurando “respeito total pela liberdade de opção” dentro do partido.

O líder socialista justificou o apoio destacando o percurso político e o compromisso de Seguro com os valores democráticos e constitucionais. “Tem provas dadas ao serviço dos valores democráticos”, afirmou, recordando que António José Seguro foi secretário-geral das Juventudes Socialistas, secretário-geral do PS, deputado, autor de reformas parlamentares importantes e ministro adjunto de António Guterres.

“É o PS e só o PS que determina o tempo político das suas decisões”, afirmou antes Carneiro, notando que a decisão do apoio de um candidato pelo PS só aconteceria depois das Autárquicas.

No discurso na Comissão Nacional do PS, o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, criticou ainda proposta de Orçamento do Estado para 2026, acusando o Governo de apresentar um documento com “falta de credibilidade” no equilíbrio das contas públicas. Apontou ainda a “perda de rendimentos das pensões mais baixas em 2026” e alertou que o défice da Administração Central poderá atingir os 7 mil milhões de euros.

Carneiro garantiu que o PS apresentou “uma alternativa responsável”, sem pôr em causa a proposta orçamental.

Durante a reunião da Comissão Nacional do PS, em Penafiel, o líder socialista destacou os resultados das autárquicas, afirmando que “o PS se afirmou como a única alternativa à Aliança Democrática”. Sublinhou que o partido venceu 126 câmaras sozinho, mais do que o PSD nas mesmas condições, e destacou a vitória em Coimbra como exemplo.

