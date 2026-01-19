Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A detenção foi realizada pela Unidade de Informação Criminal da PJ e está relacionada com a suspeita de o homem integrar uma rede criminosa dedicada ao crime de auxílio à imigração ilegal.

De acordo com a PJ, os factos remontam a maio de 2022, período em que o agora detido integraria uma rede que, mediante o pagamento de elevadas quantias monetárias, recorria a veículos pesados de transporte de mercadorias para facilitar a entrada de imigrantes ilegais em Espanha, permitindo assim o acesso ao espaço europeu.

Pelos factos em causa, o suspeito poderá vir a ser condenado a uma pena de até 20 anos de prisão.

Esta operação surge na sequência da detenção de outro cidadão estrangeiro, ocorrida em dezembro de 2025. Segundo a Polícia Judiciária, ambos os suspeitos eram procurados pelas autoridades marroquinas pelo mesmo crime e terão atuado em coautoria.

O detido será presente ao Tribunal da Relação de Lisboa para aplicação das respetivas medidas de coação.

