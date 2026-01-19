Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O governador do banco central da Croácia, Boris Vujcic, reuniu o apoio necessário de 72% dos países da área do euro, pelo menos 16 dos 21 Estados-membros, representando igualmente 65% da população da zona euro, superando o outro candidato finalista, Olli Rehn, governador do banco central da Finlândia e antigo comissário europeu para os Assuntos Económicos e Monetários.

Na segunda ronda de votações, o Governo português retirou a candidatura de Mário Centeno, ex-governador do Banco de Portugal e antigo ministro das Finanças, à vice-presidência do BCE. A decisão inseriu-se num esforço de convergência entre os Estados-membros, que levou à retirada progressiva dos candidatos com menor apoio.

