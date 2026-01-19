Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O pensamento positivo poderá ter um impacto direto na eficácia das vacinas, ao reforçar a resposta do sistema imunitário, diz o The Guardian.

A conclusão surge num estudo científico que identificou uma ligação entre a ativação do sistema de recompensa do cérebro e uma maior produção de anticorpos após a vacinação, abrindo caminho a futuras aplicações clínicas complementares.

De acordo com a investigação, pessoas que recorreram a estratégias de pensamento positivo para estimular determinadas áreas cerebrais apresentaram uma resposta imunitária mais robusta depois de receberem uma vacina contra a hepatite B.

Os cientistas sublinham, no entanto, que estes resultados não significam que o otimismo cure doenças, mas apontam para o potencial de abordagens mentais ajudarem o organismo a combater infeções ou até a manter tumores sob controlo.

Estudos anteriores já tinham mostrado que expectativas positivas podem beneficiar doentes com alguns problemas de saúde, fenómeno frequentemente associado ao chamado efeito placebo. Experiências em animais também sugeriam que a ativação do sistema de recompensa cerebral poderia reforçar as defesas imunitárias. Contudo, até agora, a evidência em humanos era limitada e pouco clara.

No estudo agora divulgado, voluntários saudáveis participaram em sessões de treino cerebral nas quais experimentaram diferentes estratégias mentais para aumentar a atividade em áreas específicas do cérebro. Os participantes recebiam feedback em tempo real sob a forma de pontuações, que subiam à medida que a atividade cerebral aumentava, permitindo-lhes perceber quão eficazes estavam a ser.

Após quatro sessões de treino, os voluntários receberam uma vacina contra a hepatite B. Amostras de sangue foram recolhidas duas e quatro semanas depois, para medir os níveis de anticorpos produzidos contra o vírus da hepatite. A análise revelou que os participantes que conseguiram aumentar mais a atividade numa região do sistema de recompensa chamada área tegmental ventral apresentaram a resposta imunitária mais forte.

Segundo os investigadores, os voluntários mais bem-sucedidos recorreram sobretudo a expectativas positivas ou à visualização de acontecimentos agradáveis.

