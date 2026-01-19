Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado enviado às redações, o município esclarece que a atuação da empresa desrespeita o calendário previamente definido, que previa que a remoção dos atuais abrigos coincidisse com a instalação de novas estruturas. A substituição decorre da entrada em vigor de um novo contrato de instalação e manutenção de mobiliário urbano no concelho, que será assegurado por um novo concessionário.

Segundo a autarquia, a retirada das paragens tem um impacto direto na população utilizadora dos transportes públicos, sobretudo num período marcado por condições meteorológicas adversas, deixando os passageiros desprotegidos. O município considera que esta atuação configura um comportamento de má-fé por parte da empresa responsável.

Para minimizar os impactos junto da população, a Câmara Municipal de Valongo, em articulação com a STCP (Serviço de transporte público), iniciou ainda hoje a instalação de postaletes provisórios nas paragens afetadas, até que o novo concessionário dê início à colocação dos novos abrigos.

