À esquerda do espectro político, multiplicam-se os sinais de apoio a António José Seguro. Os co-porta-vozes do Livre, Rui Tavares e Isabel Mendes Lopes, anunciaram que o partido deverá apoiar Seguro na segunda volta, assegurando existir uma "certeza clara" de que o Livre estará "do lado da democracia e da defesa da Constituição". Os dirigentes criticaram também a ausência de uma tomada de posição do PSD num momento que consideram decisivo.

Outras figuras oriundas da esquerda, como Catarina Martins, antiga coordenadora do Bloco de Esquerda, e Jorge Pinto, candidato ligado ao Livre, também deixaram indicações públicas de que tencionam apoiar António José Seguro.

Do lado do PCP, o antigo candidato presidencial António Filipe reconheceu que muitos dos seus eleitores optaram por votar em Seguro logo na primeira volta, motivados pelo receio de um confronto entre dois candidatos mais à direita na fase final da eleição. Embora tenha apelado à derrota das propostas que classificou como "reacionárias" de André Ventura, António Filipe fez questão de sublinhar que esse posicionamento não corresponde a uma adesão plena ao projeto político de Seguro, mas antes a uma escolha estratégica para impedir a eleição do candidato da extrema-direita.

Também o PAN – Pessoas-Animais-Natureza decidiu apoiar a candidatura de António José Seguro. Na nota enviada às redações ao final da noite de domingo, o PAN explica que a decisão foi tomada após a reunião da Comissão Política Nacional.

O PAN escreve que a decisão do partido surge “num momento decisivo para a democracia portuguesa”, sublinhando que a primeira volta das presidenciais demonstrou “uma preocupante fragmentação do eleitorado”.

Em contraste, o PSD optou pela neutralidade. O líder do partido e primeiro-ministro, Luís Montenegro, afirmou que o espaço político social-democrata "não estará representado nesta segunda volta" e garantiu que o partido não dará qualquer indicação de voto entre os dois finalistas. Uma posição semelhante foi assumida por outros candidatos com resultados relevantes na primeira volta, como Luís Marques Mendes e João Cotrim de Figueiredo, que preferiram não declarar apoio explícito a nenhum dos concorrentes, remetendo a decisão para a consciência individual dos seus eleitores.

Destaque também para o apoio revelado por Francisco Rodrigues dos Santos, ex-presidente do CDS, assim como de Miguel Poiares Maduro, antigo ministro do PSD e membro da comissão política da candidatura de Luís Marques Mendes, que assumiu publicamente que irá votar em António José Seguro.

"Do ponto de vista dos princípios, do entendimento da função presidencial e dos aspetos fundamentais do nosso regime político, estou mais próximo de António José Seguro do que de André Ventura", afirmou.

Assim, à entrada para a segunda volta, António José Seguro recolhe apoios claros ou em vias de formalização à esquerda, enquanto um número significativo de partidos e candidatos derrotados opta pela neutralidade, deixando em aberto a disputa pelo eleitorado ao centro e à direita que será determinante para o desfecho final das presidenciais.

