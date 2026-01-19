Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a CNN, Mário Centeno está fora da corrida a vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE).

A eleição continua entre o governador do banco central da Finlândia e ex-comissário europeu para Assuntos Económicos e Monetários, Olli Rehn, e o governador do banco central da Croácia, Boris Vujčić.

A candidatura de Mário Centeno foi apresentada a 9 de janeiro ao presidente do Eurogrupo e surgiu no último dia do prazo para os Estados-membros da zona euro indicarem candidatos.

"Tendo o Governo português recebido a manifestação de interesse do doutor Mário Centeno em candidatar-se a vice-presidente do Banco Central Europeu, o Ministério das Finanças apresentou essa candidatura ao Presidente do Eurogrupo ontem [quinta-feira] ao fim do dia", referia na altura um comunicado do Ministério das Finanças.

Mário Centeno afirmou estar "motivado e qualificado" para o cargo, destacando que a candidatura se insere no seu contributo para o aprofundamento da integração europeia. O antigo governador do BdP já era apontado como um dos nomes fortes na corrida à vice-presidência.

O mandato de Luis de Guindos termina a 31 de maio de 2026, e, posteriormente, serão abertas candidaturas para substituir o economista-chefe, Philip Lane, em maio de 2027, e a presidente do BCE, Christine Lagarde, em outubro de 2027.

