A Câmara Municipal de Lisboa vai promover o Programa Evoluir, uma iniciativa criada em parceria com a Associação dNOVO para apoiar profissionais com mais de 50 anos na sua reintegração no mercado de trabalho.

O projeto, que arranca a 30 de outubro e decorre até 13 de janeiro, tem como objetivo combater o estigma associado à idade e preparar os participantes para os desafios do futuro do trabalho.

Cerca de 40 profissionais acompanhados pela dNOVO vão participar numa jornada de formação e networking que percorre vários espaços da cidade. O programa assenta em quatro eixos principais — autoconhecimento, competências de futuro, empreendedorismo e abordagem ao mercado de trabalho — e conta com o envolvimento de mais de 20 parceiros e vários mentores dNOVO, além da equipa Future of Work da autarquia.

Em comunicado, a Câmara de Lisboa afirma que pretende reforçar o seu compromisso com a inclusão, o desenvolvimento do talento e a promoção de emprego de qualidade, apostando num modelo que liga inovação, partilha de experiências e valorização da maturidade profissional.