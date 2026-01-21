Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado enviado às redações, é explicado que "a futura ANJE Saudi Arabia vai apoiar o empreendedorismo, a inovação e a internacionalização das empresas portuguesas no mercado saudita. Para o efeito, vão ser desenvolvidas missões empresariais bilaterais, programas de empreendedorismo e inovação, além de ações de networking institucional e empresarial".

Assim, a futura ANJE Saudi Arabia "vai contar com uma estrutura permanente de apoio às empresas portuguesas, alinhada com as prioridades económicas da Arábia Saudita, beneficiando do acesso institucional e da execução local assegurados pela SDCI, bem como da ligação da ANJE ao ecossistema empreendedor português".

Para Alwalid Albaltan, presidente do Conselho Empresarial Arábia Saudita-Portugal, "a parceria estratégica representa mais um passo para apoiar as empresas portuguesas interessadas no mercado saudita e permite fomentar novas oportunidades de investimento bilateral, abrindo a porta a novos negócios entre Portugal e a Arábia Saudita”.

Da parte da ANJE, Carlos Carvalho, presidente, sublinha que “este acordo reforça de forma clara o posicionamento internacional da ANJE e a sua missão de apoiar as empresas portuguesas nos seus processos de crescimento e internacionalização. A criação da ANJE Saudi Arabia é um passo estruturado, com visão de longo prazo, que coloca as empresas nacionais mais próximas de um mercado estratégico e cheio de oportunidades, através de uma presença local, conhecimento do terreno e acesso institucional”.

A delegação de empresários sauditas estará em Portugal até ao dia 25 de janeiro, e vai visitar diversas entidades públicas e privadas em Lisboa e no Porto.

