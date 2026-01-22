Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O secretário-geral, Tiago Oliveira, afirmou que a central sindical pretende continuar a luta contra este pacote laboral.

"No próximo dia 28 de fevereiro, realizaremos uma grande manifestação nacional descentralizada, em Lisboa e Porto, no sentido de dar continuidade ao combate a este pacote laboral", afirmou o secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira

Além disso, o Conselho Nacional da CGTP aprovou uma ação de mobilização geral a partir de 9 de fevereiro, incluindo plenários, ações de rua, concentrações, manifestações e greves setoriais, com o objetivo de preparar e mobilizar os trabalhadores para a manifestação nacional e reivindicar mais salário, direitos e medidas contra o aumento do custo de vida.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.